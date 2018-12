Chelsea wint Londense derby met het kleinste verschil en sluipt richting top drie

Chelsea heeft 2018 met een positieve noot kunnen afsluiten. The Blues gingen bij stadsgenoot Crystal Palace, veertiende in de Premier League, met 0-1 winnen. N’Golo Kanté zorgde vlak na de rust voor het enige doelpunt en zorgt er zo voor dat Chelsea stevig op plek vier komt… en nadert op Tottenham en Manchester City.

Chelsea had het niet makkelijk om door de defensie van Crystal Palace te breken. In zo’n wedstrijden komt het soms aan op één enkele klasseflits, en daar zorgde David Luiz kort na de pauze voor. De Braziliaanse verdediger verstuurde een perfecte lange bal richting Kanté, die koelbloedig afwerkte. Meer bleek niet nodig om Chelsea de drie punten te bezorgen: het bleef 0-1 tot het einde. Eden Hazard speelde bij Chelsea de volledige wedstrijd. Luka Milivojevic en Cheikhou Kouyaté (allebei ex-Anderlecht) stonden bij de thuisploeg ook 90 minuten tussen de lijnen.

In de stand is Chelsea nog steeds vierde, maar het nadert wel tot op twee punten van nummer twee Tottenham. The Spurs verloren gisteren verrassend van Wolverhampton Wanderers. Tussen Tottenham en Chelsea staat nog Manchester City, maar die club speelt zondag nog tegen Southampton. Liverpool, dat gisteren Arsenal verpletterde, blijft momenteel echter buiten bereik: Chelsea volgt op 11 punten van The Reds.