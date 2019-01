Engelse titelstrijd ligt weer helemaal open: Manchester City klopt Liverpool na zinderende topper

De Engelse titelstrijd ligt weer open: Manchester City was in een zinderende topper met 2-1 te sterk voor Liverpool en nadert tot op vier punten van de competitieleider. Liverpool begon sterker en kwam in een clowneske fase op enkele millimeters van de 0-1, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven.

Wat als… de Premier League nog geen doellijntechnologie had ingevoerd? We waren 18 minuten ver toen Liverpool de knapste aanval uit de wedstrijd opzette. Het begon bij Wijnaldum die knap wegdraaide, maar vooral de één-twéé tussen Firmino en Salah, die Mané wegstuurde, was prinsheerlijk. Ook Vince The Prince was gezien. Hij haalde opgelucht adem dat de Kameroener op de paal trapte, maar zeker toen Stones via doelman Ederson de bal bijna alsnóg over de lijn werkte. Met het blote oog kon scheidsrechter Anthony Taylor niks zien, maar de beelden toonden het: een centimeter, misschien twee, hield de klungelende thuisploeg overeind.

Wat als… diezelfde Taylor in een iets strengere bui was geweest? Op het halfuur moest Kompany een slechte inspeelpass van Stones rechtzetten door de bal voor de pijlsnelle Salah weg te tackelen. Hij sprong richting de Egyptenaar, voetjes van de grond, en mocht blij zijn dat hij de bal raakte en maar geel kreeg. Voor de tweede keer kwam de thuisploeg goed weg.

En wat als… Sergio Agüero niet zo’n klasbak was. Met een geniale trap zorgde de geblondeerde Argentijn er toch nog voor dat City met een voorsprong ging rusten. Vanuit de draai, vanuit een hoek zo scherp als een keukenmes én met een snoeihard schot met z’n mindere linker klopte hij Alisson in de korte hoek. Zijn zevende goal in zeven thuismatchen tegen de Reds, en 1-0. Het Etihad Stadium werd gek.

Klopp grijpt in

Na rust greep Jürgen Klopp in. Hij had een prima record tegen Pep Guardiola – acht zeges, vijf nederlagen, twee draws – maar er moest iets gebeuren. Fabinho kwam voor Milner. Een paar minuten later stond het al gelijk. De ene back (Alexander­Arnold) zette voor naar de andere (Robertson) en die vond in één tijd Firmino voor doel. Kompany was hem kwijt en de 1-1 was een feit.

Liverpool zat weer in een zetel, City moest weer komen. Met De Bruyne zou je denken, maar Guardiola liet zijn sterspeler nog altijd aan de kant. Tja, op zich stonden er genoeg kleppers op het veld, ze moesten alleen wakker worden. En dat deed ­Sané uiteindelijk toch. Sterling bediende hem op links en de Duitser knalde vervolgens laag overhoeks in doel. Binnenkant paal, alweer centimeterwerk dus.

In de laatste tien minuten kon álles nog. Alisson hield Agüero van de vrijwel zekere 3-1. Landgenoot Ederson – nochtans behoorlijk onzeker gisteren – hield Salah van de 2-2. Shaqiri en Sturridge kwamen er nog op voor het slotoffensief van de bezoekers, ­Divock Origi bleef op de bank. Maar City bleef toch overeind. Zonder Kompany in de laatste vijf minuten, hij voelde iets en vroeg om zijn (applaus)wissel. Maar in het feestgedruis leek het hem worst te wezen: City komt tot op vier punten van het niet langer ongeslagen Liverpool (klik hier voor het klassement).

Foto: Photo News

Foto: REUTERS