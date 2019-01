Bevrijde Leander Dendoncker wint spektakelwedstrijd met Wolverhampton: “Hij was ongelofelijk”

Wolverhampton heeft de 23e speeldag in de Premier League geopend met een knotsgekke zege tegen Leicester City. De Wolves kwamen 2-0 en 3-2 voor, maar telkens keerden The Foxes terug. Diep in de blessuretijd trapte Diogo Jota - goed voor een hattrick - zijn ploeg naar een delirium: 4-3. Ook 90 minuten op het veld: Leander Dendoncker. Hij werd bij de 3-3 nog wel afgetroefd door Wes Morgan, maar verder regende het lofbetuigingen voor de middenvelder. Die lijkt na een moeilijke start eindelijk te ontbolsteren over het Kanaal.

LEES OOK. Leander Dendoncker doet boekje open over moeilijke start bij Wolverhampton: “Natuurlijk heb ik aan een vertrek gedacht”

De start van Wolverhampton was verschroeiend. De match was nog geen 13 minuten bezig, of Leicester City keek al tegen een dubbele achterstand aan, dankzij goals van Diogo Jota en Ryan Bennett. Aan de rust stond die 2-0 nog steeds op het bord, onder meer dankzij een ijzersterke Leander Dendoncker. De ex-speler van Anderlecht kostte Wolverhampton in totaal zo’n 15 miljoen euro, maar moest tot 5 december wachten op zijn eerste minuten in de competitie. Maar in de voorbije vier matchen stond hij drie keer in de basis. Trainer Nuno Esprito lijkt eindelijk overtuigd van de kwaliteiten van Dendoncker en zo ook de fans. Die spaarden hun lof niet over de “geweldige eerste helft” van hun Belgische middenvelder. “We misten iemand met de présence van Dendoncker”, klonk het onder meer.

we’ve been missing a player with the presence of Dendoncker — joe (@joeyfeehan) 19 januari 2019

Dendoncker has been fantastic that first half #wwfc — Aɴᴅʏ D (@AnnoDomini79) 19 januari 2019

Dendoncker is fantastic. We look better with him in the team — Brian Mantle (@Brian_Mantle) 19 januari 2019

Maar ook Dendoncker kon in de tweede helft niet voorkomen dat de wedstrijd plots op zijn kop stond. Demarai Gray en een owngoal van Conor Coady zorgden op amper vier minuten tijd voor een gelijke stand. Wolverhampton was echter niet van slag en iets voorbij het uur zorgde Jota met zijn tweede van de middag voor de nieuwe voorsprong. Opvallend: daarmee verdubbelde hij zijn seizoensaantal van twee naar vier.

Dolle slotfase

Leicester moest opnieuw achtervolgen en zette alles op alles. Dat loonde in de 87e minuut. Wes Morgen torende boven Dendoncker uit, die gekneld zat tussen de bonkige Leicester-verdediger en een ploegmaat. Doelman Rui Patricio had geen verhaal tegen de kopbal, het stond 3-3. Een einde in mineur dreigde voor de thuisploeg, maar dan was er opnieuw Diogo Jota. Ruben Neves stuurde Jimenez weg met een heerlijke pass, die simpel breed legde. Wes Morgen stond te slapen en zo kreeg Jota alle tijd om zijn hattrick te vervolledigen en Wolverhampton alsnog de drie punten te schenken.

En Dendoncker: “Hij was geweldig”, klonk het bij de fans in koor. Dankzij de zege komen de Wolves naast Watford op de zevende plaats met 32 punten, een punt meer dan Leicester.

Dendoncker is fucking top class pic.twitter.com/mhLSbFQCY3 — was wwfcgarcha (@dxndoncker) 19 januari 2019

Jota, Neves and Dendoncker, all unreal today — jamie (@butlerwwfc) 19 januari 2019

Dendoncker was immense — Stefan (@S90Wolves) 19 januari 2019

Absolutely phenomenal.

Neves stunning passes.

Jota hat trick.

Moutinho covering the whole pitch.

Dendoncker amazing.



We are Wolves

Wolves 4-3 Leicester



#wwfc #kfordwolves #onepack pic.twitter.com/4BawslgMVN — kfordwolves (@kfordwolves) 19 januari 2019