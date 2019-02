De titelstrijd in Engeland blijft ongemeen spannend. Leider Liverpool raakte maandagavond op het veld van West Ham niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de voorsprong op eerste achtervolger Manchester City nog maar drie punten bedraagt. Invaller Divock Origi miste in blessuretijd een grote kans. Voor Liverpool was het één week na de 1-1 tegen Leicester al het tweede puntenverlies op rij.