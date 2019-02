Youri Tielemans moet geduld oefenen bij Leicester: Rode Duivel ontbreekt in selectie tegen Manchester United

Hij werd met veel bombarie aangekondigd op Deadline Day, maar Youri Tielemans zit vandaag nog niet in de selectie tegen Manchester United. De Rode Duivel trainde vrijdag een eerste keer mee bij Leicester City, maar wordt door trainer Claude Puel dus nog niet klaar geacht voor het grote werk. Hij arriveerde wel in strak pak aan het stadion, maar zal de match vanuit de tribune moeten volgen.

Tielemans wordt de komende zes maanden gehuurd van Monaco, waar de teruggekeerde trainer Leonardo Jardim niet meer op hem rekende. Bij Leicester moet hij voor meer voetballend vermogen zorgen op het middenveld.

Bij Manchester United uiteraard geen spoor meer van Marouane Fellaini. De rijzige middenvelder ruilde de Premier League in voor een lucratief avontuur in China. Romelu Lukaku start op de bank. The Mancunians kwamen al vroeg op voorsprong dankzij een doelpunt van Rashford. Manchester United kan zijn vijfde opeenvolgende uitzege boeken, het is van 2012 onder Ferguson geleden dat dat lukte.