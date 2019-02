Manchester City wint topper tegen Arsenal dankzij briljante Sergio Aguëro en zet leider Liverpool opnieuw onder druk

Manchester City heeft op speeldag 25 de topper van Arsenal gewonnen. De Citizens haalden het in eigen huis met 3-1 van het nummer zes in de Premier League. Sergio Aguëro scoorde alle doelpunten voor de thuisploeg, die zo opnieuw tot op twee punten nadert van leider Liverpool. Datzelfde Liverpool speelt maandag nog bij West Ham United.

City had niet lang nodig om haar wil op te leggen aan Arsenal, want na amper 47 seconden stond de 1-0 al op het bord. Was getekend: Sergio Aguëro, die een voorzet van Aymeric Laporte overhoeks langs Bernd Leno kopte. Maar lang konden de Citizens niet van die voorsprong genieten, want tien minuten later stond het weer gelijk: een hoekschop werd door Monreal doorgekopt naar Koscielny, die vervolgens de 1-1 tegen de touwen duwde.

Na de eerste tien minuten namen beide ploegen wat gas terug. Toch bleef het meeste doelgevaar van Manchester City komen, en daar werden zij ook voor beloond net voor de pauze. Na een heerlijk één-tweetje tussen Gündogan en Sterling kon Aguëro simpel zijn tweede van de avond scoren. Ruststand: 2-1.

Na de pauze bleef City doorduwen. Kevin De Bruyne speelde opnieuw een sterke partij, maar vond op korte tijd drie keer Leno op zijn pad. Op het uur kwam de 3-1 er toch, en voor de derde keer was het Aguëro die aan het kanon stond. Daarna was de wedstrijd gespeeld: City dreigde nog een aantal keer, maar kon de score niet verder uitdiepen.

In de stand hebben de Citizens nu 59 punten. Twee minder dan leider Liverpool, dat maandagavond wel nog speelt tegen West Ham United. Arsenal blijft zesde op één punt van Manchester United, dat eerder op zondag nipt won van Leicester City.