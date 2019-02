Youri Tielemans debuteert met nederlaag bij Leicester tegen Tottenham, Vardy mist strafschop na fout van Vertonghen

Youri Tielemans heeft zondagnamiddag voor Leicester City zijn debuut gemaakt in de Premier League. De Foxes gingen op de 26e speeldag onderuit met 2-1 bezoek bij het Tottenham van Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

In de eerste helft, waarin Tielemans zich met enkele goede crosses liet gelden, dook Davinson Sanchez (33.) de 1-0 tegen de touwen. Na de thee kreeg Leicester City een strafschop, wegens een overtreding van Jan Vertonghen. De nog maar pas ingevallen Jamie Vardy slaagde er vanop elf meter niet in doelman Lloris te verschalken.

Foto: Action Images via Reuters

Het zou de bezoekers duur komen te staan want luttele minuten later verdubbelde Christian Eriksen (63.) de voorsprong. Vardy (76.) herstelde zijn foutje, en tikte na het voorbereidende werk van Tielemans en Ricardo Pereira de aansluitingstreffer binnen. Son Heung-Min (90.+1) stelde in de blessuretijd de zege veilig voor de Spurs, waarbij Vertonghen de match volmaakte en Alderweireld in de 71e minuut tussen de lijnen kwam.

Tottenham is derde in de stand, op 5 punten van leider Liverpool. Leicester City bezet na 1 op 15 de twaalfde stek.