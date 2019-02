Respectloze Southampton-fans spotten met dood van Emiliano Sala, stadionverbod dreigt

Totaal respectloos, dat vinden voetbalfans van over de hele wereld over het gedrag van enkele fans van Southampton. The Saints namen het zaterdag op tegen Cardiff City, dat toptransfer Emiliano Sala om het leven zag komen in een vliegtuigcrash. Twee fans lieten zich van hun kleinste kant zien door na de minuut stilte voor de betreurde Argentijn een vliegtuig na te doen. De twee mannen werden gearresteerd en Southampton wil hen nu bannen uit zijn stadion.

“Dergelijk gedrag hoort hier niet thuis en zal niet worden getolereerd in St Mary’s”, aldus een officiële clubverklaring. “Southampton Football Club kan bevestigen dat twee fans werden gearresteerd en dat hun gegevens door de politie werden opgenomen tijdens onze wedstrijd tegen Cardiff City op zaterdag. De club neemt een uiterst standvastige houding aan tegen iedereen die betrokken is en is vastberaden de geïdentificeerde supporters te bannen.”

Southampton verloor overigens met 1-2 van Cardiff, dat zo wegspringt van een degradatieplaats en die doorgeeft aan… Southampton.

Foto: REUTERS

Foto: Action Images via Reuters