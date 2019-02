Manchester United wervelt ook op het veld van voorlaatste: Paul Pogba scoort twee keer tegen Fulham, Romelu Lukaku speelt hele partij

Manchester United blijft ongeslagen onder Ole Gunnar Solskjaer in de Premier League. Tegen voorlaatste Fulham werd er opnieuw gewonnen: de wedstrijd eindigde op 0-3. Manchester United wipt zo voorlopig over Chelsea naar plek vier en pronkt intussen met een knappe 25 op 27.

Nog in de eerste minuut volgde een waarschuwing voor Manchester United, toen Luciano Vietto van dichtbij een gouden kans op de 1-0 liet liggen. United profiteerde al snel van die misser, want na dertin minuten knalde Paul Pogba de 0-1 vanuit een scherpe hoek tegen de netten. Tien minuten later verdubbelde Anthony Martial de score na een vlijmscherpe counter. Pogba maakte het af vanaf de stip halverwege de tweede helft: 0-3. Romelu Lukaku speelde de hele wedstrijd bij Man United, Denis Odoi stond bij de thuisploeg ook negentig minuten tussen de lijnen.

Manchester United is nu vierde en heeft één punt voorsprong op Chelsea, dat zondag op bezoek gaat bij Manchester City. Fulham blijft na de nederlaag voorlaatste. De promovendus is nog steeds zeven punten verwijderd van de eerste veilige plaats.