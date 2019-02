Liverpool wervelt voorbij Bournemouth opnieuw naar de leiding van de Premier League

Na twee competitiewedstrijden zonder winst heeft Liverpool in de Premier League zaterdagnamiddag opnieuw aangeknoopt met de zege. Op Anfield bleek Bournemouth een hapklare brok voor de sprankelende Reds. Het werd 3-0. Door de overwinning staat Liverpool opnieuw drie punten voor Manchester City aan de kop van de Premier League.

Na gelijke spelen tegen Leicester City en West Ham United was er toch wat zenuwachtigheid te bespeuren bij Liverpool. Zeker omdat Manchester City (met één match meer gespeeld) mee op kop was gekomen van de Premier League.

Er was dus een reactie nodig van de Reds. En die kwam er zaterdagnamiddag tegen Bournemouth. De middenmoter bleek een hapklare brok voor Liverpool, dat eindelijk nog eens zijn frivole aanvalsvoetbal van voor nieuwjaar op de mat wist te leggen. Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané hadden hun dagje en dolden met de bezoekende defensie.

Mané opende de score na 24 minuten, Georginio Wijnaldum verdubbelde de voorsprong tien minuten later met een heerlijke subtiele stifter over doelman Boruc (zie video hieronder). Mo Salah zette vlak na de pauze de kroon op het werk door een heerlijk afleggertje met de hak van Firmino in de hoek de draaien. In de absolute slotfase mocht Divock Origi ook nog even invallen. Door de zege telt Liverpool opnieuw drie punten meer dan Manchester City. Zondag spelen de Citizens de topper tegen Chelsea.

Benteke en Batshuayi blijven met Crystal Palace op 1-1 steken tegen West Ham

Op de 26e speeldag in de Engelse Premier League stond Christian Benteke voor de tweede match op rij in de basis bij Crystal Palace in de derby tegen West Ham. De stadsgenoten hielden elkaar in evenwicht: 1-1.

Michy Batshuayi begon op de bank bij Crystal Palace, dat na een kwartier twee pogingen van West Ham gestuit zag door doelman Guaita. Aan de overkant moest Lukasz Fabianski aan de bak op een schot van James McArthur. In de 28e minuut wees de scheidsrechter naar de stip na een harde tussenkomst van Guaita, Mark Noble faalde niet: 0-1. Even later kreeg Benteke een grote kans in de zestien, maar Fabianski lag in de weg van zijn schot. Op het uur werd Benteke vervangen door Batshuayi, die zich negen minuten later liet opmerken met een schot van in de grote rechthoek dat maar net naast ging. Een kwartier voor tijd verraste Wilfried Zaha Fabianski met een uithaal vanuit een scherpe hoek en stonden de bordjes weer gelijk. Ondanks fel aandringen van Crystal bleef het gelijkspel op het bord. In de stand blijven beide ploegen in de buik van het klassement hangen.

Depoitre treft de paal tegen Arsenal

In Huddersfield mocht Laurent Depoitre in de 66e minuut invallen. Het scorebord gaf toen 0-2 aan in het voordeel van Arsenal, na doelpunten van Alex Iwobi en Alexandre Lacazette. Tien minuten voor tijd schudde Depoitre een schot uit zijn schoenen vanop de rand van de zestien; het leer zoefde naast de paal. Even later strandde zijn rebound in het strafschopgebied op doelman Bernd Leno. Een poging van Adama Diakhaby werd nog van de lijn gekeerd door een verdediger en in blessuretijd hielp Sead Kolasinac nog een handje door de bal tegen de eigen netten te duwen, maar de aansluitingstreffer kwam te laat: 1-2 was de eindstand, Arsenal blijft de top vijf op de hielen zitten en staat nu op gelijke hoogte met Chelsea, dat zondag de topper tegen Manchester City uitvecht.