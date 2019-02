Manchester City vernedert Chelsea in Engelse topper met onwaarschijnlijke 6-0 cijfers

Manchester City heeft in de topper van speeldag 26 brandhout gemaakt van Chelsea. The Blues kregen in het Etihad Stadium maar liefst zes treffers om de oren. Grote uitblinker was Sergio Agüero, die een hattrick scoorde. De Citizens komen zo weer naast Liverpool aan de leiding.

Al na vier minuten stond de 1-0 op het bord, met dank aan Raheem Sterling. Wat volgde was een complete vernedering voor Chelsea: Agüero scoorde kort nadien twee keer en ook Ilkay Gündogan trof raak, waardoor het na 25 minuten maar liefst 4-0 stond. Vooral de eerste treffer van Agüero, een schicht van buiten de zestien, mocht er zijn. Voor de rust vielen geen doelpunten meer, maar Manchester City was nog niet uitgespeeld.

Agüero scoorde in de 56ste minuut vanaf de penaltystip zijn derde van de avond. Daarmee evenaarde de Argentijn een Premier League-record: het was zijn 11de hattrick in de Engelse competitie,waarmee hij even goed doet als Alan Shearer.

Een eerredder zat er niet in voor Chelsea. Tien minuten voor het einde zette Sterling de definitieve eindstand op de tabellen: 6-0. Kevin De Bruyne begon in de basis bij de thuisploeg en werd na 68 minuten gewisseld, aan de overzijde stond Eden Hazard de volledige wedstrijd tussen de lijnen.

Voor Manchester City is de overweldigende zege een opsteker: de Citizens komen opnieuw naast Liverpool in de stand. Beide teams hebben 65 punten. Chelsea blijft vijfde met 50 punten, één minder dan Manchester United.