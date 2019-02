Michy Batshuayi maakt eerste doelpunt voor Crystal Palace en klopt Leicester City van Youri Tielemans

Het is gebeurd: Michy Batshuayi heeft voor de eerste keer gescoord in het truitje van Crystal Palace. De Eagles gingen met 1-4 winnen op het veld van Leicester City, waar Youri Tielemans na 74 minuten gewisseld werd. Batshuayi zelf werd vlak voor het einde gewisseld.

Vlak voor de pauze was het moment van Batshuayi gekomen. Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) vuurde een schot af richting doel waar Batsman nog net zijn voet tegen kon zetten. Doelman Kasper Schmeichel was op het verkeerde been gezet: 0-1 voor Crystal Palace. Jonny Evans stelde in de tweede helft gelijk, maar in het laatste kwart ging Crystal Palace erop en erover.

Het begon met een goal van Wilfried Zaha in de zeventigste minuut, waardoor het 1-2 werd. Nadien beging doelpuntenmaker Evans een penaltyfout, Milivojevic miste niet vanaf de stip. En het werd nog pijnlijker voor de thuisploeg, want diep in de blessuretijd maakte Zaha er zelfs 1-4 van. Pijnlijk voor Leicester, dat twaalfde blijft in de stand maar Crystal Palace wel tot op twee punten ziet naderen.