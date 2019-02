Manchester City komt naast Liverpool aan de leiding na winst in vooruitgeschoven wedstrijd, assist De Bruyne in korte invalbeurt

De druk op Liverpool neemt steeds toe. Na dubbel puntenverlies van de leider profiteerde Manchester City optimaal van een vooruitgeschoven wedstrijd van de 27e speeldag in de Premier League. Na 0-2 winst op het veld van die andere ploeg uit Liverpool, Everton, komen The Citizens voorlopig naast Liverpool op kop in de Premier League.

Geen Belgen aan de aftrap bij City: Kevin De Bruyne begon op de bank en Vincent Kompany zat zelfs niet in de selectie.

Makkelijk ging het niet voor de bezoekers. Aymeric Laporte scoorde pas in de extra tijd van de eerste helft de 0-1 voor City, op assist van David Silva.

De Bruyne mocht pas in de 89e minuut invallen maar we kregen wel zeven minuten extra tijd. En dat was voldoende voor De Bruyne om een assist te geven voor Gabriel Jesus.

Foto: Action Images via Reuters

Komend weekend speelt Manchester City de topper tegen Chelsea, Liverpool ontvangt dan middenmoter Bournemouth maar speelt twee weken later op speeldag 27 de topper tegen Manchester United.