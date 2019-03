Liverpool is leidersplaats kwijt na doelpuntenloos gelijkspel in Merseyside Derby, Man City lacht in zijn vuistje

Sinds de 16e speeldag stond Liverpool aan kop in de Premier League, na een 0-4 zege bij Bournemouth op 8 december. Maar na de 29e speelronde moet het die eerste stek weer afstaan aan grote concurrent Manchester City. The Reds geraakten op het veld van stadsrivaal niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Daardoor staat het een puntje achter Man City in de stand.

Divock Origi startte in de basis, onze landgenoot werd na 63 minuten afgelost door Firmino. Everton is na Man City en Man Utd nog maar de derde ploeg in de Premier League die de nul weet te houden tegen Liverpool.

Met slechts twee zeges in de laatste zes wedstrijden is Liverpool met de punten aan het morsen in de Premier League en Manchester City lag al weken op de loer om het commando over te nemen. Het waren eveneens de Citizens die Liverpool begin januari hun voorlopig laatste nederlaag aansmeerden. In het Etihad Stadium werd het toen 2-1.

Mohamed Salah has failed to score in three consecutive Premier League games for the first time since joining Liverpool:



vs. Man Utd

vs. Watford

vs. Everton



He had his fair share of chances today... pic.twitter.com/GDq7LveohK — Squawka Football (@Squawka) 3 maart 2019