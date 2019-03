Eden Hazard loodst Chelsea met 50e assist in Premier League naar nipte zege in Fulham, Kepa staat opnieuw in doel

Chelsea heeft zondag op de 29e speeldag in de Premier League met 1-2 gewonnen op het veld van Fulham. Doelpuntenmakers voor The Blues waren Gonzalo Higuain en Jorginho, laatstgenoemde kreeg zijn assist van Hazard. Voor de Rode Duivel was het zijn 50e assist in de Premier League.

Gonzalo Higuain opende na twintig minuten de score voor de bezoekers, waar Kepa na een match op de bank opnieuw in doel stond. Het was de derde treffer in Londense dienst voor de van Milan overgekomen Higuain. Fulham, met Denis Odoi en de Serviër Aleksandar Mitrovic de hele wedstrijd in de basis, gaf zich niet gewonnen en na 28 minuten was Calum Chambers daar met de gelijkmaker (1-1).

Drie minuten later scoorde Jorginho op aangeven van Eden Hazard echter al de 1-2, meteen ook de eindstand op Craven Cottage. Voor Hazard was het de vijftigste assist in de Premier League, dit seizoen al de elfde en daarmee doet hij nu al even goed dan in 2012-2013, het seizoen waarin hij zijn vorige recordaantal liet optekenen. Een kwartier voor affluiten werd de aanvoerder van de Rode Duivels naar de kant gehaald voor Pedro.

De zeventiende zege van het seizoen zet Chelsea met 56 punten in het spoor van Arsenal, dat met een match meer op de teller 57 punten telt. Manchester United is met 58 punten vierde. Onderin het klassement blijft Fulham met zeventien punten voorlaatste en heeft het een klein mirakel nodig om de degradatie dit seizoen te ontlopen.

