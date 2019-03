Verslag Tottenham-Arsenal. Spurs kunnen opnieuw niet winnen, maar pakken toch puntje na spectaculaire slotfase

Tottenham Hotspur heeft voor de derde opeenvolgende speeldag niet kunnen winnen in de Premier League. Na twee nederlagen werd er gelijkgespeeld tegen stadsgenoot Arsenal: de partij eindigde op 1-1. The Spurs moesten lang achtervolgen, maar kwamen door een penalty van Harry Kane toch nog langszij - al zat er een stevig reukje aan die elfmeter.

De opdracht was vooraf duidelijk voor Tottenham als het de kansen op de titel niet nog verder wilde zien slinken: winnen. Tegen Burnley en Chelsea pakte het nummer drie van de Premier League 0 op 6, waardoor de achterstand op Liverpool en Manchester City alleen maar groter was geworden. Tegen stadsrivaal Arsenal was een nieuw verlies hoe dan ook geen optie, want dan zouden de Gunners tot op één punt naderen.

Buitenspel, maar toch penalty

Na een kwartier voetballen had Tottenham alweer een stevige berg te beklimmen. Na een blunder van Davinson Sanchez mocht Lacazette Ramsey zomaar op pad sturen. De Welshman was genadeloos, en zo stond het plots 0-1. Voor de thuisploeg werd het zo een lange achtervolging, maar bij het ingaan van het slotkwartier kregen de Spurs een hulplijn van het scheidsrechterlijk trio. Mustafi maakte een fout op Kane, diebuitenspel stond, maar toch kreeg Tottenham een penalty. Kane nam het cadeautje dankbaar in ontvangst: 1-1.

Foto: Action Images via Reuters

Vlak voor het ingaan van de extra tijd kreeg ook Arsenal nog een penalty, maar bij de Gunners was Pierre-Emerick Aubameyang minder zelfzeker. De zwak getrapte elfmeter werd afgestopt door Lloris. De stand veranderde niet meer, Arsenal eindigde de partij nog met zijn tienen toen invaller Lucas Torreira vol doorging op Danny Rose.

In de stand heeft Tottenham momenteel 61 punten, waarmee ze derde blijven op 8 punten van leider Liverpool. Arsenal is vierde met 57 punten. Markant detail: voor Tottenham is het pas het eerste gelijkspel van het seizoen.