Youri Tielemans deelt opnieuw assist uit, maar Leicester verliest in extremis bij debuut Brendan Rodgers

Leicester City heeft haar eerste wedstrijd onder nieuwe trainer Brendan Rodgers niet kunnen winnen. Na een assist van Youri Tielemans aan Jamie Vardy stond het 1-1 op bezoek bij Watford, maar in de extra tijd gingen de Foxes toch nog ten onder. De partij eindigde op 2-1 door een late treffer van Andre Gray.

Al na vijf minuten moest Leicester achtervolgen, want dankzij Troy Deeney stond het al snel 1-0 voor het Watford van Christian Kabasele (die niet van de bank kwam). Pas laat in de tweede helft kon Leicester op gelijke hoogte klimmen via Jamie Vardy. De spits werd door Youri Tielemans met een prachtige steekpass op wandel gestuurd en miste niet: 1-1. De treffer van Vardy leek voldoende voor een punt, tot Andre Gray in de 92ste minuut de Foxes alsnog de nek omwrong en de 2-1 scoorde.

De vista van Youri Tielemans in combinatie met de snelheid van @vardy7, dodelijk! pic.twitter.com/a1VU3lQiQ6 — Play Sports (@playsports) 3 maart 2019

Geen gedroomd debuut dus voor Brendan Rodgers, die deze week vertrok bij het Schotse Celtic en bij Leicester Claude Paul opvolgde. In de stand blijft Watford op een gedeelde zevende plek staan met Wolverhampton Wanderers. Leicester City is elfde.