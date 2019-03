Scorende Duivels in de Premier League: Batshuayi loodst Crystal Palace naar zege, ontketende Romelu Lukaku maakt er alweer twee

De Belgen blijven aan de lopende scoren in de Premier League. Bij Manchester United trof Andreas Pereira met een pareltje raak, ook Romelu Lukaku was goed bij schot. Voor de tweede wedstrijd op rij trof hij twee keer raak. De spits bezorgde zijn ploeg in extremis de zege, want zijn tweede doelpunt viel in de 89e minuut: het werd zo 3-2 tegen Southampton. Bij Crystal Palace kreeg Michy Batshuayi andermaal de voorkeur op Christian Benteke en ‘Batsman’ bedankte voor het vertrouwen met een goal.

Door de blessures van Martial en Lingard krijgt Lukaku voluit zijn kans van Ole Gunnar Solskjaer en dat geeft de spits duidelijk vertrouwen. Eerder deze week trof hij nog twee keer raak, ook zaterdag tegen Southampton was hij goed bij schot. Lukaku schoot zijn ploeg op het uur op een 2-1 voorsprong met een echte spitsengoal: naar binnen kappen en met rechts in de verste hoek schuiven. Amper zes minuten eerder had Andreas Pereira de gelijkmaker op het bord gezet, en hoe. De Braziliaanse Belg, die maar mondjesmaat speelkansen krijgt dit seizoen, krulde het leer vanop zo’n 20 meter prinsheerlijk in doel. De ontlading was groot, het stadion ging uit zijn dak. Ook het openingsdoelpunt van de bezoekers was er eentje om in te kaderen. Valery liet De Gea kansloos met een geweldige schicht.

Terug naar Lukaku. De twee goals van Belgische makelij leken namelijk niet te volstaan voor The Red Devils, want Ward-Prowse trapte de Saints nog langszij met een prachtige vrije trap in de winkelhaak. Maar niet getreurd, Romelu Lukaku was nog niet klaar met scoren. In de 89e minuut bezorgde hij zijn ploeg alsnog de drie punten. Het leer viel ietwat gelukkig voor zijn voeten aan de rand van de zestien, Lukaku schoof de bal met opnieuw zijn rechtervoet mooi in het hoekje. Voor Big Rom was het zo zijn vierde doelpunt in vier dagen. Bloedvorm, heet zoiets.

Zijn vorige twee goals vielen tegen Crystal Palace en bij die ploeg was Michy Batshuayi zaterdag in goede doen. Op het veld van Burnley verdubbelde hij kort na de rust de voorsprong van The Eagles, door een lage voorzet vanop rechts in één tijd binnen te knallen. Eerder had Burnley-middenvelder Bardsley met een owngoal de score geopend. Het werd uiteindelijk nog 1-3 dankzij doelpunten van Zaha en Barnes.