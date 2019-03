Opdoffer voor Manchester City in titelstrijd: Kevin De Bruyne valt geblesseerd uit

Stress voor Pep Guardiola. De Spaanse coach zag tegen Bournemouth sterkhouder Kevin De Bruyne geblesseerd uitvallen. Op slag van rust moest onze landgenoot het veld verlaten nadat hij zich leek te verstappen en er iets in zijn been schoot bij het geven van een pass. Hij deed meteen teken dat hij niet verder kon en strompelde naar de kleedkamer.

Het stond halfweg nog steeds 0-0. Riyad Mahrez nam de plaats van De Bruyne in, hij moet na de pauze mee het verschil maken. Man City is in een felle titelstrijd verwikkeld met Liverpool, dat één punt meer telt.

Voor De Bruyne is het al de zoveelste blessure dit seizoen. Hij miste een groot deel van de heenronde door twee knieblessures, die hem samen een drietal maanden langs de kant hielden.

Een mogelijk langere onbeschikbaarheid van De Bruyne zou ook een tegenvaller zijn voor bondscoach Roberto Martinez. De Duivels openen eind deze maand hun kwalificatieparcours richting EK 2020 met een thuismatch tegen Rusland (21/03) en een verplaatsing naar Cyrpus (24/03). De Bruyne speelde sinds de gewonnen partij om het brons op het WK in Rusland door blessures niet meer voor België.

Foto: AFP

Foto: AP