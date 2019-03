Eden Hazard redt Chelsea in extra tijd: Blues pakken ternauwernood puntje tegen Wolverhampton

Chelsea heeft in de strijd om Europees voetbal geen al te beste zaak gedaan. The Blues gingen in het eigen Stamford Bridge bijna onderuit tegen Wolverhampton Wanderers, waar Leander Dendoncker een hele partij tussen de lijnen stond. Vlak voor het einde stond Wolves nog op voorsprong, maar Eden Hazard bezorgde Chelsea met een heerlijke plaatsbal alsnog een puntje in de blessuretijd. Eindstand: 1-1.

Nu ja, verrassing. Wolverhampton Wanderers etaleert zich dit seizoen als de grote revelatie in de Premier League. De Wolves stonden vooraf op een gedeelde zevende plek met Watford. Het beloofde alvast geen walk-over te worden voor Chelsea, dat na een 6 op 6 weer richting top vijf aan het sluipen was.

Foto: Action Images via Reuters

De eerste helft bracht weinig animo. Echte kansen vielen er eigenlijk niet te noteren, de fans mochten bij de pauze teleurgesteld een kwartier naar binnen. De tweede helft bracht aanvankelijk weinig verandering, tot minuut 56. Na een één-tweetje met Diogo Jota kon Raul Jiménez zomaar de 0-1 binnenwerken, weliswaar via de voet van César Azpilicueta. Het publiek morde en Chelsea reageerde meteen via een lage schuiver van Higuain, die door Rui Patricio in hoekschop werd geduwd.

Hazard zorgt alsnog voor de 1-1

In het resterende halfuur kon Chelsea een handvol kansen bij elkaar voetballen, maar de muur van Wolverhampton bleek vandaag niet te slopen - ondanks het feit dat de Blues maar liefst 75 procent balbezit hadden. In extra tijd kwam de al met al verdiende gelijkmaker er toch nog. Met dank aan Eden Hazard, die met een fantastische plaatsbal Rui Patricio verschalkte. 1-1 was meteen ook de eindstand.

In het klassement komt Chelsea op een gedeelde vijfde plaats met Arsenal, één punt achter nummer vier Manchester United en vier achter nummer drie Tottenham. Arsenal en Manchester United spelen om 17u30 wel nog tegen elkaar - en daarnaast heeft Chelsea nog een inhaalwedstrijd tegen Brighton gepland.