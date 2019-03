Liverpool bibbert even, maar boekt toch thuiszege tegen Burnley en blijft in spoor van leider Manchester City

Liverpool blijft op één punt achterstand van competitieleider Manchester City na een 4-2 zege tegen Burnley. The Reds kwamen echter vroeg op, maar de thuisploeg stelde voor rust nog orde op zaken. Roberto Firmino en Sadio Mane zorgden met elk twee goals voor de drie beoogde punten.

De Citizens klopten zaterdag op de 30e speeldag van de Engelse Premier League Watford met 3-1 en zetten daarmee druk op Liverpool. Maar de ploeg van Jurgen Klopp hield op Anfield de punten thuis tegen Burnley.

Burnley, dat dit seizoen niet meer op Steven Defour (kuitoperatie) kan rekenen, nam wel de beste start. Na zes minuten trapte Ashley Westwood een hoekschop in een keer binnen. Liverpoolgoalie Alisson Becker, die Simon Mignolet op de bank hield, klaagde dat hij werd gehinderd maar de ref keurde het doelpunt toe.

Foto: EPA-EFE

Lang konden The Clarets niet genieten van de voorsprong. In de negentiende minuut bracht Roberto Firmino de stand weer in evenwicht. Tien minuten later zette Sadio Mané Liverpool op 2-1.

Halfweg de tweede periode diepte Firmino (67.) met zijn tweede treffer van de middag de voorsprong verder uit. Johan Gudmundsson (90.) lukte in de slotfase de aansluitingstreffer maar meteen daarna zette Mané met zijn tweede de puntjes op de i.

Foto: Action Images via Reuters

In het klassement leidt Manchester City met 74 punten voor Liverpool (73 ptn) en Tottenham (61 ptn), dat zaterdag verrassend verloor bij Southampton (2-1). Burnley (30 ptn) bengelt als zeventiende net boven de degradatiezone.