Sneller dan het licht: Southampton-spits scoort snelste doelpunt ooit in Premier League na geblunder bij Watford

Zeven seconden. Zo lang had Shane Long dinsdag nodig om te scoren tegen Watford. Het waren nochtans The Hornets - met Christian Kabasele in de basis - die mochten aftrappen. Vanop de middenstip ging de bal naar verdediger Craig Cathcart. Die wilde een verre pass versturen, maar trapte het leer pardoes tegen de opzittende Shane Long aan, die zo prompt alleen voor doel verscheen en doelman Foster geen schijn van een kans liet. Na amper 7”62 stond het al 0-1 voor Southampton, meteen goed voor het snelste doelpunt ooit in de Premier League.

Straight to the top



Here's who Shane Long surpassed with his record-breaking goal https://t.co/X5FTVPxar4 #PL pic.twitter.com/vpRsVvhruw