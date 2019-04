Weg naar de titel ligt open voor Manchester City na logische winst in derby tegen United

Manchester City blijft in poleposition om de Premier League te winnen. De Blues haalden het met 0-2 van stadsrivaal Manchester United na een matige wedstrijd. Met nog drie speeldagen te gaan tegen ploegen uit de bodem van het klassement lijken de Blues op weg naar de titel in de Premier League.

Eén Belg aan de aftrap tijdens deze Manchester Derby: Vincent Kompany startte naast Aymeric Laporte bij City terwijl zijn ploeggenoot Kevin De Bruyne ontbrak met een blessure en Romelu Lukaku gepasseerd werd voor Marcus Rashford. Diens coach Ole Gunnar Solksjaer koos voor een vijfmansdefensie na het debacle tegen Everton (4-0 verlies). De inzet was duidelijk: bij een gelijkspel of verlies zou Manchester City de leidersplaats met nog drie speeldagen te gaan verliezen aan Liverpool.

Af en toe eens een scherp duel: dat is de Manchester Derby. Foto: AFP

De beginfase was vooral voor Man U, niet onbegrijpelijk voor een vol huis en na een pijnlijke nederlaag. Kompany had het lastig met de aalvlugge Rashford en moest na tien minuten al geel pakken door de spits. Andreas Pereira en Oleksander Zinchenko pakten ook vroeg geel. Het gif zat bij de thuisploeg dat vooral recupereerde en de twee spitsen Rashford-Lingard aanspeelde, want na een kwartier knalde Lingard een mooie crosspass van Paul Pogba nipt over.

Nerveus City

City leek nerveus op Old Trafford, waar de thuisspelers een stuk agressiever openden. De Reds hielden hun offensief maar een dik halfuur vol, daarna nam City de grip op de wedstrijd over. Veel deden de Blues daar niet mee: de gekende aanvalsgolven bleven achterwege. Raheem Sterling dribbelde goed, Sergio Aguero trapte naast. Maar Manchester ging rusten met een brilscore zonder al te veel glans.

Sterling kreeg een grote kans net voor rust. Foto: REUTERS

City begon met een domper aan de tweede helft. Al heel snel moest het Fernandinho naar de kant halen met een blessure. De metronoom is belangrijk in het positiespel van coach Guardiola, maar met een vervanger als Leroy Sané kan je moeilijk spreken van verzwakking bij de bezoekers. Het zegt wat over de kwaliteiten van dit team. Na 54 minuten was het geduld van City dan ook op. Luke Shaw werd te makkelijk afgetroefd door Bernardo Silva. De Portugees mocht vervolgens te makkelijk in de korte hoek David De Gea kloppen. Een mooi cadeau voor zichzelf in zijn honderdste wedstrijd in het shirt van de Blues.

Invaller Lukaku

Man U reageerde eventjes furieus, maar lang duurde die opflakkering niet. City profiteerde door slecht opzitten van het middenveld, Aguero trok het open voor de inkomende Sané. De Duitser bleef kalm en trapte de dubbele voorsprong via Ederson in doel. Romelu Lukaku kreeg nog negentien minuten te gaan en trapte al snel op de vuisten van De Gea. Alexis Sanchez mocht ook nog invallen, maar bracht geen zoden aan de dijk mee. City lijkt op weg naar de titel, Manchester United is op de sukkels sinds Solksjaer zijn vast contract tekende.

In het klassement heeft regerend kampioen City, met nog drie speeldagen te gaan, één punt meer dan Liverpool. United liet de kans liggen om over Arsenal naar de vijfde plaats te wippen.

Arsenal kreeg zelf een stevige nederlaag aangesmeerd door Wolverhampton. Met Leander Dendoncker in de basis gaven de Wolves de Gunners een 3-0 pandoering, waardoor Man U naar de vijfde plaats kon springen. Door de nederlaag in de Manchester Derby gebeurde dat dus niet, maar de Reds blijven wel in het spoor ondanks dit verlies.

Invaller Sané haalde zijn gram. Foto: AP

Nog drie finales

Met tegenstanders Burnley (15de), Leicester City (9de) en Brighton (17de) heeft City een makkelijk programma af te werken in de Premier League. De enige thuiswedstrijd is die tegen Leicester, wellicht de beste tegenstander. Liverpool heeft als resterend programma: het reeds veroordeelde Huddersfield (20ste) thuis, Newcastle (13de) uit en Wolverhampton (10de) thuis op de laatste speeldag.