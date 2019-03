Triest record voor Huddersfield: Laurent Depoitre en co evenaren vroegste degradatie ooit uit Premier League

32 speeldagen zijn we ver in de Premier League. Nog zes matchen te gaan dus, maar de eerste degradant is al een feit. Huddersfield ging op het veld van Crystal Palace met 2-0 de boot in en is zo zeker van degradatie. Triest voor de club van Belgen Laurent Depoitre en Isaac Mbenza, die beiden geblesseerd ontbraken. Nog triester is het feit de club zo een record evenaart: dat van de vroegste degradatie ooit.

In het seizoen 2007-2008 was Derby County veruit de zwakste ploeg uit de Premier League. Na 32 speeldagen was het toen al zeker van een ticketje richting Championship, met amper 11 punten. Derby County was toen de eerste ploeg ooit die daar al in maart zekerheid over verwierf.

Vanaf vandaag deelt de huidige tweedeklasser die bedenkelijke eer met Huddersfield. Zonder Depoitre en Mbenza ging het met 2-0 onderuit tegen Crystal Palace, waar basisspeler Michy Batshuayi en invaller Christian Benteke wel van de partij waren. Met amper 14 punten is de kloof met de veilige 17e stek te groot. Zo degraderen The Terriers na twee seizoenen op het hoogste niveau opnieuw naar de tweede klasse.

“Het is moeilijk om te beschrijven wat ik nu voel”, zei manager Jan Siewert aan BBC Sport. “Het vat het seizoen goed samen dat we door een penalty op achterstand komen. We hebben er een tiental tegen gehad dit seizoen. Als je aan de rust applaus krijgt van de tegenstander, doe je toch iets goed. Alleen is het blijkbaar niet genoeg om wedstrijden te winnen.”

1 - Only Derby County who were relegated on March 29th in the 2007-08 campaign have been relegated sooner than Huddersfield Town in a Premier League season (March 30th 2019). Whimper. — OptaJoe (@OptaJoe) 30 maart 2019

Foto: REUTERS