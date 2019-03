Liverpool ontsnapt aan puntenverlies tegen Tottenham dankzij eigen doelpunt van Toby Alderweireld in slotfase

Liverpool heeft in de strijd om de Premier League-titel zondagavond een belangrijke zege geboekt. The Reds leken in eigen huis lang op weg naar een gelijkspel tegen nummer drie Tottenham, maar door een laat eigen doelpunt van Toby Alderweireld ging Liverpool alsnog met de zege lopen: het werd 2-1.

Liverpool begon het beste aan de wedstrijd en werd daarvoor na iets meer dan een kwartier voetballen beloond. Een hoge voorzet van Robertson belandde op het hoofd van Firmino, die feilloos binnenkopte: 1-0. Liverpool voetbalde nog een handvol kansjes bij elkaar, maar voor de rust werd er niet meer gescoord op Anfield.

Na de pauze kwam Tottenham beter in de wedstrijd en kwam er ook meer doelgevaar van de bezoekers. Een doelpunt leek in de maak en in minuut 70 kwam dat er ook via Moura, die de bal maar voor het binnentikken had. 1-1, en dat leek ook de eindstand te worden. Tot Toby Alderweireld bij het ingaan van de blessuretijd de bal zeer ongelukkig in het eigen doel werkte, nota bene op een hoekschop die getrapt werd door Divock Origi. Het werd zo 2-1 op Anfield.

In de stand wipt Liverpool over grote concurrent Manchester City, dat wel één wedstrijd minder gespeeld heeft. Liverpool heeft 79 punten, de Citizens tellen er 77. Nummer drie Tottenham telt al 18 punten achterstand.