Leander Dendoncker kroont zich tot matchwinnaar tegen Manchester United met frommelgoal

In de statistieken wordt het opgenomen als een owngoal van Chris Smalling, maar ons patriottisme laat ons toe om de goal aan Leander Dendoncker toe te schrijven. De Rode Duivel bezorgde zijn ploeg de drie punten tegen Manchester United, waar Romelu Lukaku enkele minuten eerder naar de kant was gehaald.

Met Dendoncker en Lukaku stonden twee Rode Duivels tegenover elkaar in het Molineux Stadium, voor de spits zijn eerste speelminuten na de blessure die hem aan de kant hield bij de nationale ploeg. De bezoekers uit Manchester kenden een ideale start. Na amper 13 spelen opened Scott McTominay de score voor The Red Devils. Maar Wolverhampton - met een zevende stek aan een uitstekend seizoen bezig - vochten knap terug en na 15 minuten spelen hingen de bordjes gelijk. Jimenez vond Jota en die nette zijn zevende Premier League-doelpunt van het seizoen.

United had de kans om voorlopig naar de derde plaats in de stand te springen en ging dus op zoek naar de zege, maar uitgerekend veteraan Ashley Young zorgde voor een domper door op vijf minuten tijd twee keer geel te pakken. Wolverhampton rook zijn kans en trok ten aanval. De kopbal van Jimenez werd geblokt en Dendoncker werkte met wat hulp van Smalling de bal over de lijn: 2-1 en een de middenvelder kroonde zich zowaar tot matchwinnaar.

Foto: Action Images via Reuters