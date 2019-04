Tottenham wint in extremis van Brighton na mooie knal van Eriksen

Tottenham heeft dinsdag in een inhaalwedstrijd van de 33e speeldag in de Engelse Premier League met 1-0 gewonnen van Brighton. Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen maakten de wedstrijd vol, het winnende doelpunt viel pas twee minuten voor affluiten. In Watford-Southampton bracht Shane Long het snelste doelpunt in de geschiedenis van de Premier League op zijn naam.