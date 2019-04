Manchester City legt de druk bij titelrivaal Liverpool na vlotte zege bij Crystal Palace, Kevin De Bruyne geeft twee assists

Manchester City heeft de leiding in de Premier League voorlopig overgenomen van Liverpool. De Citizens hadden geen al te grote problemen op bezoek bij Crystal Palace en wonnen met 1-3, onder meer dankzij twee assists van Kevin De Bruyne. City komt zo op 83 punten, één meer dan Liverpool - dat straks nog de topper afwerkt tegen Chelsea. Manchester City heeft wel nog een inhaalwedstrijd tegoed.

Manchester City, met Rode Duivels Vincent Kompany en Kevin De Bruyne in de basiself,opende na een kwartier de score in Selhurst Park dankzij Sterling, met een assist van De Bruyne. De geruststellende 0-2 liet een tijdje op zich wachten, maar na iets meer dan een uur spelen was het opnieuw Sterling die een doelpunt voor zijn rekening nam. In de slotfase bracht Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) de spanning nog even terug, maar Gabriel Jesus legde de eindstand vast op aangeven van De Bruyne: 1-3. Bij de thuisploeg maakte Christian Benteke de partij vol en bleef Michy Batshuayi op de bank.

Manchester City is nu opnieuw leider, al is het nog maar de vraag of ze die leiding lang in handen zullen houden. Liverpool speelt immers om 17u30 al tegen Chelsea en kan dus later vanavond opnieuw op kop staan. De opdracht is duidelijk voor de Reds: winnen.