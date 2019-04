Sterk Liverpool verslaat Chelsea in Engelse topper en komt opnieuw aan de leiding in Premier League

Liverpool was na de zege van Manchester City eerder op zondag even de leiding kwijt in de Premier League, maar tegen Chelsea hebben de Reds orde op zaken gesteld. Liverpool versloeg het team van Eden Hazard met 2-0 na doelpunten van Sadio Mané en Mohamed Salah. De race naar een eerste titel sinds 1990 gaat verder.

LEES OOK.Manchester City blijft in spoor van titelrivaal Liverpool na vlotte zege bij Crystal Palace, Kevin De Bruyne geeft twee assists

Na een weinig spannende eerste helft werd al vroeg in de tweede helft het vuur aan de lont gestoken. Meer bepaald door Sadio Mané, die volop profiteerde van een dekkingsfout bij Chelsea en de 1-0 binnentrapte. Lang hoefde Liverpool niet te wachten op de 2-0, want amper twee minuten later had superster Mohamed Salah die al tegen de touwen geduwd met een fantastische knal.

Chelsea probeerde nog in het restant van de wedstrijd, maar kwam niet meer tot scoren. Eden Hazard kreeg vlak na de 2-0 twee heel goede kansen, maar faalde beide keren. Uiteindelijk bleef het 2-0. Voor Liverpool is dat alleen maar goed nieuws: de Reds hebben nu 85 punten en komen zo weer aan de leiding in het klassement. Eerste achtervolger Manchester City telt 2 punten minder, maar heeft ook één wedstrijd minder gespeeld.