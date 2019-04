Chelsea kan ondanks assist Hazard niet winnen van Burnley

Chelsea is maandag op de 35e speeldag in de Engelse Premier League niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel tegen Burnley. Na 24 minuten was de eindscore al bereikt.

Eden Hazard speelde de volledige wedstrijd voor Chelsea en leverde in de 12e minuut de assist voor de 1-1. Vier minuten voordien had Jeff Hendrickx de bezoekers op voorsprong gezet. Op aangeven van Hazard hing N’Golo Kante de bordjes weer gelijk. Amper twee minuten later bezorgde Gonzalo Higuain Chelsea een 2-1 voorsprong. Die bleef tien minuten op het bord staan. Dan legde Ashley Barnes de eindstand vast. Op het halfuur kreeg Hazard nog een grote kans, zijn schot strandde op de deklat.

In de stand is Chelsea nu vierde, op gelijke hoogte van de nummer drie Tottenham en één punt voor Arsenal, maar wel met al een wedstrijd meer gespeeld. Burnley, dat nog altijd de geblesseerde Steven Defour moet missen, is vijftiende.