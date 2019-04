Manchester United krijgt pijnlijke rammeling van Everton, jubileumwedstrijd in mineur voor Lukaku

Het Solskjaer-effect bij Manchester United is uitgewerkt. Na een kansloze uitschakeling in de Champions League door FC Barcelona kregen de Red Devils een pak voor de broek van middenmoter Everton. Het werd liefst 4-0 in Goodison Park.

Romelu Lukaku mocht terug starten voor Manchester United in zijn 250e wedstrijd in de Premier League, dit tegen zijn ex-ploeg Everton. United kon best winnen op Everton met het oog op de vierde plaats, die recht geeft op een stek in de Champions League. Maar de Red Devils keken al snel tegen een achterstand aan.

Romelu Lukaku's game by numbers vs. Everton:



90 minutes played

26 passes completed

22 times possession lost

10 aerials won

0 chances created

0 shots



A day to forget. https://t.co/wo4Z8mTIsw — Squawka Football (@Squawka) 21 april 2019

Op een verre inworp die verlengd werd door Dominic Calvert-Lewin kon Richarlison de bal spectaculair binnenwerken met een omhaal (13.). De score werd nog erger voor de ploeg van Lukaku nadat Gylfi Sigurdsson er met een goed geplaatst afstandsschot 2-0 van maakte (28.).

In de tweede helft werd het niet beter voor de bezoekers, Lucas Digne (56.) en Theo Walcott (64.) zorgden nog voor een zware 4-0 eindstand.