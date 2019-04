Nieuwe assist van Youri Tielemans helpt Leicester City aan een punt tegen West Ham

De partij tussen West Ham United en Leicester City op de 35e speeldag in de Premier League is zaterdag op een 2-2 gelijkspel geëindigd. Youri Tielemans hielp de Foxes in de blessuretijd aan een punt door Barnes met een vlijmscherpe assist op weg te zetten naar de gelijkmaker.

Een handvol ploegen in de Premier League strijdt voor de zevende plaats, wetende dat die nog een Europees ticket kan opleveren bij een Engelse zege in de Champions of Europa League. Leicester City stond er op vier speeldagen van het einde het best voor, maar ook West Ham maakte nog een waterkans. De Hammers hadden drie duels op rij verloren, maar openden sterk tegen Leicester. Antonio (37.) kopte de openingstreffer staalhard binnen. Met de gelijkmaker van Vardy (67.) sloeg de vlam in de pan. Tien minuten voor tijd leek West Ham de zege naar zich toe te trekken. Obiangs schot strandde op de deklat, maar invaller Perez (81.) was goed gevolgd om de 2-1 binnen te tikken. In de blessuretijd kwam Leicester nog langszij. Met een vlijmscherpe doorsteekpass zette Tielemans de ingevallen Barnes (90.+2) op weg naar de 2-2. De Rode Duivel werd nadien meteen vervangen.

Wolverhampton komt ook nog in aanmerking voor de zevende plaats, maar kwam niet verder dan een doelpuntenloze 0-0 tegen Brighton. De ploeg van Leander Dendoncker, die het slotkwartier mocht volmaken bij de Wolves, slaagde er niet in de egelstelling van de bezoekers te ontwrichten. Oude bekende Matt Ryan hielp Brighton, dat nog volop strijdt voor het behoud, met enkele prima reddingen aan een punt. De Australische doelman hield Dendoncker tot twee keer toe van de winnende treffer.

In de strijd voor plek zeven deed Watford een uitstekende zaak door met 1-2 te gaan winnen op bezoek bij het al gedegradeerde Huddersfield. Deulofeu (5. en 80.) zette de Hornets op rozen, de treffer van invaller Ahearne-Grant (90.+3) kwam te laat voor de thuisploeg. Isaac Mbenza speelde 65 minuten mee bij Huddersfield, Christian Kabasele kwam bij Watford niet van de bank. De Hornets zijn nu zevende met 49 punten. Daarachter volgen Leicester (48), Wolverhampton (48), Everton (46) en West Ham (43).

Het al gedegradeerde Fulham ten slotte boekte op bezoek bij Bournemouth zijn eerste uitoverwinning van het seizoen. Aleksandar Mitrovic (53.) trapte vanaf de penaltystip zijn elfde treffer tegen de netten en legde zo de 0-1 eindstand vast. Dennis Odoi maakte bij Fulham de match vol.