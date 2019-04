Christian Benteke verrijst op Pasen: eerste Premier League-goal in 358 dagen

Christian Benteke heeft op de 35ste speeldag van de Premier League voor het eerst dit seizoen gescoord. De spits van Crystal Palace leverde ook een assist af, waardoor zijn statistieken plots niet meer maagdelijk op nul staan.

Michy Batshuayi zat op de bank bij Crystal Palace, Christian Benteke mocht wel starten en bracht zijn ploeg in de 17e minuut op voorsprong. Hij kon een vrije trap van Luka Milivojevic eenvoudig binnenkoppen en maakte zo zijn eerste doelpunt in een jaar tijd: het was van vorig jaar april geleden dat hij nog wist te scoren in de Premier League. Mesut Özil wist Arsenal langszij de brengen door een listige pass van Alexandre Lacazette aan de eerste paal binnen te werken (48.) Niet veel later kwam Crystal Palace weer op voorsprong: een vrije trap vanop de eigen helft werd door Benteke verlengd en Wilfried Zaha kon alleen op doelman Petr Cech af: 1-2 (63.). James McArthur maakte er op een hoekschop meteen ook 1-3 van (69.). Pierre-Emerick Aubameyang bracht Arsenal nog tot 2-3 (77.), maar de Gunners geraakten niet verder dan dat.

358 dagen na zijn vorig doelpunt weet @chrisbenteke nog eens te scoren in de @PremierLeague! pic.twitter.com/7sQXZ52lxW — Play Sports (@playsports) April 21, 2019

Met zijn doelpunt evenaarde Benteke wel een mooie naam op de lijst van Premier League-doelpuntenmakers aller tijden. Zijn zeventigste doelpunt in de Engelse topklasse plaatst hem naast Eric Cantona, legende bij Manchester United.

Liverpool opnieuw leider

Liverpool heeft door een 0-2 overwinning op Cardiff City de leiding van Manchester City voorlopig weer overgenomen. De doelpunten werden verzorgd door Georginio Wijnaldum (57.) en James Milner (penalty (81.). Divock Origi kwam niet van de bank bij de bezoekers.