Manchester City neemt revanche tegen Tottenham, maar ziet De Bruyne uitvallen

Manchester City heeft zijn revanche beet voor de verloren kwartfinale afgelopen woensdag in de Champions League tegen Tottenham. The Citizens domineerden de hele wedstrijd en wonnen met 1-0. Domper op de feestvreugde voor City is dat Kevin De Bruyne uitviel met een knieblessure.

LEES OOK. Kevin De Bruyne valt opnieuw geblesseerd uit bij Manchester City

Tottenham kwalificeerde zich woensdag nog ondanks een spectaculaire 4-3 nederlaag bij Manchester City voor de halve finales van de Champions League, de Londenaars hadden het heenduel immers met 1-0 gewonnen. Die uitschakeling was hard aangekomen bij The Citizens, die uit waren op revanche. Kevin De Bruyne startte in de basis, Vincent Kompany kreeg rust en zat niet in de selectie. Bij de bezoekers stonden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen op het veld.

De thuisploeg begon furieus en na amper vijf minuten zette Phil Foden al de 1-0 op het bord nadat Agüero hem met een kopbal perfect had bediend. Het was het eerste competitiedoelpunt van het 18-jarige toptalent. Voor Tottenham kon enkel Son af en toe gevaarlijk zijn.

Wat een timing om je eerste Premier League-goal te maken 🤩 @philfoden pic.twitter.com/zUuiH8je3r — Play Sports (@playsports) 20 april 2019

Na 38 minuten viel Kevin De Bruyne uit voor City met een knieblessure. Hij schoof weg met zijn steunbeen toen hij wilde schieten op doel. Het is afwachten of hij klaar zal zijn voor de stadsderby van woensdag op het veld van aartsrivaal Manchester United. Woensdag was De Bruyne met drie assists nog de grote man bij City in de 4-3 tegen Tottenham.

Ook in de tweede helft bleef City de betere van Tottenham, al was het voetbal minder. Via Aguëro en een bedrijvige Sterling kwam het nog tot enkele kansjes , maar scoren konden The Blues niet meer. Tottenham kwam af en toe de neus aan het venster steken, maar de blauwe muur -onder leiding van een sterke Laporte- bleef zonder moeite overeind. Al had Tottenham wel een strafschop kunnen krijgen door handspel van Walker. Door deze zege komen The Citizens (86 punten) opnieuw aan de leiding met een punt voor op Liverpool, dat morgen nog op het veld van Cardiff speelt.

Phil Foden viert zijn eerste Premier League-doelpunt. Foto: REUTERS