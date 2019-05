Dendoncker matchwinnaar voor Wolverhampton tegen Fulham

Leander Dendoncker heeft zijn club Wolverhampton de volle buit geschonken tegen Fulham. De Rode Duivel scoorde met een knappe volley een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de partij.

Dendoncker zag na twaalf minuten hoe ploegmaat Diogo Jota oog in oog met doelman Sergio Rico kwam te staan. Die laatste won het pleit. Iets na het half uur zette Dendoncker zijn hoofd tegen een flankvoorzet; zijn kopbal trof de lat. Willy Boly knikte twee minuten later van dichtbij onbegrijpelijk naast, op slag van rust werd een schot van João Moutinho nog uit de rechterbovenhoek geranseld.

Na rust speelde de thuisploeg autoritair, maar het overwicht vertaalde zich niet meteen in doelpunten. Iets na het uur probeerde Ruben Neves het met een schicht, Rico weerde het gevaar. Een kwartier voor tijd kwam dan toch de verdiende voorsprong: Dendoncker kreeg de bal van Matt Doherty in de zestien en besloot in de rechteronderhoek. Zes minuten later kon Jota de voorsprong verdubbelen op een rebound, maar de vingertoppen van Rico deden zijn schot op de lat afwijken.

Dendoncker gaat zo verder op zijn elan van 2019. Voor Nieuwjaar kwam de Rode Duivel immers amper aan spelen toe in Engeland, maar na de jaarwisseling werd de middenvelder incontournable bij The Wolves.

Door de krappe 1-0 zege handhaaft Wolverhampton zich op de zevende plaats in de Engelse Premier League.