Eden Hazard deelt twee assists uit in drie minuten en loodst Chelsea voorbij Watford

Chelsea heeft de voorlaatste horde richting de derde plaats in de Premier League met succes genomen. Tegen Watford, de nummer tien van het klassement, wonnen The Blues met 3-0. Eden Hazard deelde twee assists uit vroeg in de tweede helft en zit nu aan 15 assists: niemand in de Europese topcompetities doet beter dan de kapitein van de Rode Duivels.

De turbo van Hazard sloeg aan in de openingsminuten van de tweede helft. Eerst bediende hij Ruben Loftus-Cheek, nadien David Luiz. Beide heren troffen raak: 2-0. Gonzalo Higuain zette met nog een kwartier te gaan de 3-0 op het bord. Dat was meteen ook de eindstand. Hazard zit nu aan 15 assists, waarmee hij beter doet dan alle andere spelers die in de Europese topcompetities (Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk, nvdr.) aan de slag zijn.

Voor Eden Hazard is het mogelijk een mooi afscheid van de thuisfans wat de Premier League betreft. Het is immers onzeker of de Rode Duivel ook volgend seizoen blijft door de aanhoudende geruchten van een mogelijke transfer naar Real Madrid. Hazard zal volgende week wel nog in actie komen op Stamford Bridge tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt.

15 - Eden Hazard has now assisted 15 league goals this season - more than any other player in the big five European leagues in 2018-19. Breadwinner. #CHEWAT pic.twitter.com/UsB5Xmbd30 — OptaJoe (@OptaJoe) 5 mei 2019

In de stand doet Chelsea een heel belangrijke zaak in de strijd om de derde plaats. Met nog maar één speeldag te gaan telt het 1 punt voorsprong op Tottenham en vijf op Arsenal, dat straks nog in actie komt tegen Brighton & Hove Albion. Volgende week moet Chelsea op bezoek bij Leicester City, dat negende staat en maandag op bezoek gaat bij Manchester City. Tottenham speelt thuis tegen Everton, terwijl Arsenal naar Burnley trekt.