Vincent Kompany maakt zich opnieuw onsterfelijk: Manchester City na weergaloos doelpunt weer leider na voorlaatste speeldag

Dankzij een weergaloos doelpunt van Vincent Kompany tegen Leicester komt Manchester City met nog één speeldag af te werken weer op kop in de Premier League. The Citizens hadden het knap lastig tegen Leicester en scoren leek niet te lukken, tot de kapitein in de 70e minuut het enige doelpunt van de avond scoorde. En wat voor één: een pegel recht in de kruising! De Rode Duivel heeft zich zo (opnieuw) onsterfelijk gemaakt bij de fans van City...

City probeerde lang de opening te forceren, maar bleef zonder succes. Tot Kompany (70.) van enkele meters buiten de zestien aanlegde. Met een onwaarschijnlijke raket recht in de kruising trapte de captain de 1-0 binnen. Vijf minuten voor affluiten werd het nog even spannend toen Iheanacho een reuzenkans kreeg om de gelijkmaker te maken toen Choudhury hem door de lichtblauwe defensie loodste. De spits miste echter onbegrijpelijk tegen zijn ex-team.

Kompany speelde bij City heel de partij, Kevin De Bruyne ontbrak zoals geweten met een blessure. Aan de overzijde werd Youri Tielemans een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

“Niet aantal goals telt, wel wanneer je ze scoort”

Het was zijn eerste goal van het seizoen. “Het gaat niet over het aantal doelpunten dat je maakt, maar over wanneer je ze maakt”, verklaarde de Rode Duivel nadien. “We speelden tegen een heel sterk team en we moesten lang geduld hebben, maar toonden van aan de start de drang naar voren. Wat ik van mijn treffer vind? Ik vertel al vijftien jaar dat ik er zo eentje kan scoren”, voegde de Belg er met een knipoog aan toe.

“We hebben ons lot nu in onze eigen handen”, blikte coach Pep Guardiola vooruit. “Het zal een heel moeilijke laatste match worden, daar zijn we ons van bewust. Hopelijk pakken we de kampioenentitel.”

Slotspeeldag wordt thriller

Manchester City springt zo met nog één speeldag af te werken weer over Liverpool naar de leiding in de Premier League. Kompany en Co hebben één puntje meer dan The Reds.

Volgende week speelt City op verplaatsing bij Brighton & Hove Albion, de op drie na laatste in de stand. Liverpool ontvangt op de slotdag revelatie Wolverhampton van Rode Duivel Leander Dendoncker, de Wanderers staan op een knappe zevende plaats.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Foto: Photo News

)