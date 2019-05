Divock Origi de held voor Liverpool in volle titelstrijd: spits kopt Reds naar belangrijke zege tegen Newcastle

Liverpool brengt de titelstrijd in Engeland tot aan het gaatje. De Reds wonnen na een lastige verplaatsing naar Newcastle met 2-3 dankzij een kopbalgoal van Divock Origi. Domper op de feestvreugde: topschutter Mohamed Salah moest met een nekblessure van het veld gedragen worden.

Na dertien minuten opende Virgil van Dijk de score. De Speler van het Jaar in Engeland werd volledig vrijgelaten door de verdediging van de thuiswedstrijd en kopte de 0-1 hard via de grond in doel. De vreugde voor Liverpool was van korte duur, want Christian Atsu zette Newcastle op gelijke hoogte. Acht minuten later besloot wie anders dan Mohamed Salah om de bordjes weer in het voordeel van Liverpool te hangen. De Reds gingen rusten met de 1-2 voorsprong.

Euforie bij Salah en Liverpool: de titel is nog binnen bereik. Foto: AFP

Blessure Salah

Na de rust ging het echter opnieuw mis voor Liverpool. Salomon Rondon scoorde de tweede gelijkmaker van de avond met een prachtige kogel na een hoekschop, waardoor Liverpool in de problemen kwam. De rotavond voor de jongens van aan de Mersey werd nog een stukje erger toen Salah in een luchtduel met Newcastle-keeper Martin Dubravka zwaar geraakt werd. De Egyptenaar bleef even roerloos liggen, maar was wel bij bewustzijn. Salah moest na enkele minuten behandeling op het veld naar de kant op een brancard. De thuisfans gaven de topschutter een hartverwarmend applaus. Voor Liverpool betekent dit een nieuwe blessureprobleem, want ook Roberto Firmino is momenteel out in deze kritieke fase van de titelstrijd in Engeland én de Champions League. Divock Origi kwam met nog een kwartiertje te spelen zijn kans om de Reds weer in de titelstrijd te houden.

Zorgen om Salah. Foto: EPA-EFE

Een andere invaller, Xherdan Shaqiri, gooide een voorzet in het pak en op het hoofd van de Belgische spits. Die kopte op zijn beurt via Jamaal Lascelles de bal in doel. Opnieuw een dramatische goal in het slot voor Origi, die hetzelfde deed tegen stadsrivaal Everton eerder dit seizoen. “We kwamen met een groot strijdershart naar hier”, vertelde Origi achteraf. “Het werd één lange strijd. Ze bleven maar terugkomen in de wedstrijd. Op het einde konden we onze vechtlust toch weer tonen. Of ik een specialist word in late goals? Ik doe gewoon alles wat ik kan voor het team. Ik ben het meest blij voor het team in deze cruciale periode. Bovendien konden we zo iets terugdoen voor Salah na zijn blessure.”

Euforie ook na de domper van Salah, want de 2-3 betekent dat Liverpool zich nog steeds in de titelstrijd mengt in Engeland. Liverpool haalt bovendien 24 op 24 en kan zich dus niets verwijten als Manchester City alsnog met de titel zou gaan lopen. De Citizens spelen maandag nog tegen Leicester City. Winnen ze van The Foxes, lopen ze weer uit tot op één punt en zal de allerlaatste speeldag alles beslissen in Engeland.