Manchester City volgt zichzelf op als kampioen in de Premier League, Liverpool strandt op tweede plek… met 97 punten

Geen onwaarschijnlijke ommekeer voor Liverpool. De Reds wonnen thuis met 2-0 van Wolverhampton en deden dus wat ze moesten. Maar omdat Manchester City met 1-4 won van Brighton, pakken Kevin De Bruyne en Vincent Kompany een tweede opeenvolgende titel.

Liverpool is al sinds 1990 op zoek naar een titel en won er nog nooit eentje in het Premier League-tijdperk. Divock Origi mocht, net als tegen Barcelona, starten van Jürgen Klopp en speelde een degelijke partij tegen de club van Leander Dendoncker. Even was er hoop voor de Reds, toen Glenn Murray de 1-0 scoorde tegen Man City en Sadio Mané Liverpool op voorsprong zette.

83 - There were just 83 seconds between Glenn Murray's opener for Brighton and Sergio Aguero's equaliser for Man City. Drama. — OptaJoe (@OptaJoe) 12 mei 2019

Maar daarna ging het heel snel in Brighton. Via de onvermijdelijke Sergio Agüero en verdediger Aymeric Laporte hadden de troepen van Pep Guardiola de scheve situatie nog voor rust rechtgezet. Na de pauze dikten Riyad Mahrez, met een mooie dribbel en dito schot, en Ilkay Gündogan, met een knappe vrije trap, de score aan tot 1-4. City sluit de competitie af met veertien zeges op rij.

Als kapitein voor de 4⃣e keer de @premierleague-trofee in de lucht steken, het is weinigen gegeven! 👑👏 @VincentKompany pic.twitter.com/CbOMAB6MCL — Play Sports (@playsports) 12 mei 2019

WWWWWWWWWWWWWWinners!



14 wins in a row to wrap up and incredible season!



🔵 #mancity pic.twitter.com/ONrqLSGrOe — Manchester City (@ManCity) May 12, 2019

Kompany werd op het einde van de match onder luid applaus vervangen, De Bruyne viel dik tien minuten voor tijd in. Bij Liverpool werd Origi na een uur naar de kant gehaald.

Foto: Photo News

Man City eindigt de competitie met 98 punten en 95 doelpunten. Liverpool komt slechts één punt tekort voor die felbegeerde titel, ondanks amper één nederlaag in 38 wedstrijden. Dat was op 3 januari op het veld van… Man City (2-1). Geen enkele club pakte ooit meer punten zonder de titel te winnen dan dit Liverpool, dat wel nog de Champions League kan winnen.

Liverpool’s final points total of 9️⃣7️⃣ would have won the PL in 25 of the 27 seasons since the competition started.



The only totals higher have been by Man City in the last 2️⃣ seasons (100 last season & 98 this season) pic.twitter.com/ZXUBt7KYKi — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) May 12, 2019

Pep Guardiola’s domestic league record as a manager:



🇪🇸 Barcelona

🏆 Champions

🏆 Champions

🏆 Champions

🥈 Runners-up



🇩🇪 Bayern

🏆 Champions

🏆 Champions

🏆 Champions



🏴𠁧𠁢𠁥𠁮𠁧𠁿 Man City

🥉 Third-place

🏆 Champions

🏆 Champions



Unrivalled across Europe. pic.twitter.com/b7yHZu6sxQ — Coral (@Coral) May 12, 2019

De Engelse topschutterstitel wordt dit seizoen gedeeld door drie spelers met 22 doelpunten: