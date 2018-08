Belgisch toptalent voorkomt blamage voor PSV met rake knal in de extra tijd

PSV is op de tweede speeldag in de Eredivisie aan een blamage ontsnapt. De regerende kampioen won pas in het slot van promovendus Fortuna Sittard.

PSV had op de eerste speeldag makkelijk met 4-0 gewonnen van Utrecht, maar moest in Sittard stevig aan de bak. Hirving Lozano had de bezoekers wel op voorsprong gezet, maar Andrija Novakovich zorgde na ruim een uur voor de gelijkmaker.

Het was wachten tot de 90ste minuut alvorens PSV de trotse thuisploeg kon verslaan. De ingevallen Dante Rigo kreeg de bal met wat geluk in de zestien en onze amper 19-jarige landgenoot knalde de 1-2 tegen de netten. Goed voor zijn eerste goal in de Eredivisie.

Dante Rigo is 19 jaar en speelt al 12 seizoenen bij #PSV. Vanavond wordt hij voor het eerst massaal toegezongen vanuit het uitvak bij PSV 1. — Rik Elfrink (@RikElfrink) 18 augustus 2018