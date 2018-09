En de schlemiel van de week is… Steven Berghuis (Feyenoord) met een wel heel triestige actie

Steven Berghuis heeft zich dit weekend niet populair gemaakt in Nederland. De flankspeler van Feyenoord nam het met zijn ploeg op tegen Utrecht. De Rotterdammers wonnen met 1-0 dankzij een doelpunt van Robin van Persie. Maar het was achteraf vooral de onsportieve actie van Berghuis die over de tongen ging. Die kreeg na 68 minuten een goedbedoelde aai over de bol, maar ging enkele seconden nadien theatraal neer.

Na de match leek hij zich aanvankelijk van geen kwaad bewust. Toen de reporter gekscherend vroeg hoe het met zijn hersenschudding was, antwoorde hij grijnzend. “Ja ik moet zo meteen even naar het ziekenhuis.” Dat spelletje ging nog even door toen de reporter in kwestie opmerkte dat ‘de dader’ zijn excuses was komen aanbieden. “Tja, soms doe je domme dingen”, was het kurkdroge antwoord van Berghuis, waarna het gesprek een meer serieuze kant opging. “Het was best wel hard”, verdedigde de Feyenoord-speler zijn actie. “Maar goed, soms doe je iets doms op het veld en nu sta ik voor lul, dat zal ik er deze week moeten bij nemen.”

| "Soms doe je wat doms in het veld en nu sta ik voor lul."#feyutr

Hele interview https://t.co/HktY9D6ntf pic.twitter.com/usSTasp1vi — FOX Sports (@FOXSportsnl) 23 september 2018

Feyenoord staat door de 1-0 zege op een gedeelde tweede plaats met Ajax. Oudgediende Robin Van Persie maakte het enige doelpunt van de partij.

