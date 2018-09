Ajax krijgt pak voor de broek bij PSV en kijkt al tegen vijf punten achterstand aan

In Nederland stond zondagmiddag de kraker tussen PSV en Ajax op het programma. Regerend landskampioen PSV begon aan de topper als leider met twee punten voorsprong op de concurrent uit Amsterdam, die na vier jaar eindelijk nog eens kampioen willen spelen. Ajax kwam echter van een kale reis thuis, want het kreeg een droge 3-0 om de oren. De eindstand stond al na 35 minuten op het bord.

De strijd om de eerste plaats in Nederland was snel gestreden. Voor de rust kreeg Ajax geen voet aan de grond tegen een ontketend PSV. Na 20 minuten schakelde de lampenclub een versnelling hoger en op drie minuten tijd slikten de bezoekers twee doelpunten. Gaston Pereiro opende de score, Luuk de Jong zorgde voor de 2-0. Iets voorbij het halfuur deed Hirving Lozano daar nog een schepje bovenop. De vinnige Mexicaan klopte doelman Onana een derde keer.

Ajax-trainer Ten Hag greep in aan de rust. Huntelaar en Schöne mochten in de kleedkamer blijven, jonkies Dolberg en Van de Beek moesten de motor van Ajax aan de praat krijgen. Veel haalde dat niet uit, want doelpunten vielen er na de rust niet meer. Ajax kijkt zo tegen een achterstand van 5 punten aan in de Eredivisie.