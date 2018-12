Feyenoord zet PSV met de voetjes op de grond en dient foutloze leider eerste nederlaag toe

Dertien matchen, dertien zeges, 46 gemaakte doelpunten en amper 5 tegengoals. Dat was het perfecte rapport van PSV voor de topper op het veld van Feyenoord. Maar in de Kuip van Rotterdam ging de lampenclub pijnlijk onderuit. Feyenoord voetbalde zich in de eerste helft naar een mooie 2-0 ruststand, dankzij doelpunten van Jorgensen en Larsson. Twintig minuten voor tijd zorgde Bergwijn met de aansluitingstreffer voor een razendspannend slot, maar Feyenoord hield stand. Door de zege worden de Rotterdammers derde, PSV blijft leider maar ziet Ajax naderen tot op twee punten.

Hij was bijna onzichtbaar tot de 28e minuut, maar dan was daar plots Nicolai Jorgensen. Feyenoord veroverde achteraan de bal, stak razendsnel het veld over en Berghuis speelde Jorgensen aan. De spits twijfelde niet en knalde van buiten de zestien knap binnen: 1-0.

PSV leek even van slag en vijf minuten later was het opnieuw raak voor de thuisploeg. Dit keer veroverden de Rotterdammers het leer op de aanvallende helft, Larsson kreeg teveel tijd en liet PSV-doelman Zoet kansloos met een heerlijke trap.

Na de pauze ging PSV vol op zoek naar de aansluitingstreffer. Dit keer waren het de Eindhovenaren die konden counteren, Bergwijn snelde voorbij zijn mannetje en verschalkte de Feyenoord-goalie: 2-1 en er kondigde zich nog een pittig slot aan. Doelpunten vielen er echter niet meer.

