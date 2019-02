Tien spelers van Feyenoord smeren PSV nieuw puntenverlies aan

PSV heeft zondag op de 23e speeldag in de Nederlandse Eredvisie voor de vijfde keer dit seizoen punten laten liggen. In de topper tegen Feyenoord bleven de Eindhovenaren steken op een 1-1 gelijkspel. Ajax, dat met 1-5 ging winnen op bezoek bij ADO, nadert tot op twee punten van leider PSV.

De thuisploeg voetbalde stroef in het Philips Stadion, maar werd na een klein uur in het zadel geholpen door een rode kaart voor de Rotterdammers. Van Beek timede zijn tackle volledig verkeerd, en trok daarom aan de noodrem. Tien minuten later brak Feyenoord ondanks het numerieke ondertal de ban. Jorgensen (70.) probeerde het vanaf dik twintig meter en zag zijn inzet via de paal in het doel belanden. Een tweede zege tegen PSV lag in het verschiet, maar de thuisploeg redde dankzij een acrobatische goal van Lozano (72.) de meubelen.

PSV blijft wel leider, maar het eerste puntenverlies in eigen huis blaast de titelstrijd in Nederland nieuw leven in. De lampenclub voert na drie opeenvolgende draws de stand nog steeds aan met 58 punten, maar rivaal Ajax (56 punten) hijgt in de nek van de titelverdediger. Feyenoord (43 ptn), dat PSV zijn enige seizoensnederlaag aansmeerde, is derde op respectabele afstand.