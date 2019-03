Titeldroom voor Ajax voorbij? AZ te sterk voor Amsterdammers, volgende wedstrijd wordt beslissend

Ajax heeft in de Eredivisie een slechte zaak gedaan in de strijd om de titel. Het ging onderuit bij het nummer vier in de stand, AZ, en volgt nu al op vijf punten PSV. Met nog acht matchen te gaan lijkt de kampioensschaal een moeilijk haalbare kaart.

Het was Guus Til die in de 53ste minuut voor het enige doelpunt van de partij zorgde. De Ajacieden hadden nochtans hun kansen, maar maakten die niet af en uiteindelijk was de thuisploeg nog enkele keren dichtbij de 2-0.

Eerder op de dag won leider PSV met 0-1 bij VVV Venlo. De ploeg uit Eindhoven is zo weer een stapje dichter bij de titel. Ajax moet hopen op een misstap van de Lampenclub om de titel alsnog te pakken. Volgende speeldag kan het de concurrent zelf al voetje lichten: dan is het Ajax-PSV.

De Amsterdammers zijn nog wel actief in de Champions League én spelen de finale van de Nederlandse beker.