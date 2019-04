Eén week geleden nog vijf punten los, nu is PSV koppositie in Nederland kwijt aan Ajax

PSV is niet langer koploper in de Nederlandse Eredivisie. De Eindhovenaren stonden één week geleden nog vijf punten voor op eerste achtervolger Ajax, maar één week na de nederlaag in de topper leed de lampenclub opnieuw puntenverlies. Op het veld van Vitesse kon Hirving Lozano pas in blessuretijd de nederlaag afwenden: 3-3. PSV heeft nu 71 punten, evenveel als Ajax, dat zaterdag al met 1-4 won bij Willem II. Het doelsaldo van de Amsterdammers is echter beter: +74 tegenover +65. Na zondag staan nog vijf speeldagen op het programma.