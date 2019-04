PSV en Ajax blijven in nek-aan-nekrace richting landstitel: zal doelsaldo beslissing brengen?

PSV heeft donderdagavond de voorlaatste uitwedstrijd van dit seizoen eenvoudig gewonnen. Bekerfinalist Willem II had in eigen stadion weinig in te brengen tegen de regerend kampioen: 0-3. PSV staat nu met tachtig punten weer naast Ajax, dat wel een veel beter doelsaldo heeft: +81 tegen +71.

Donyell Malen opende na ruim een half uur spelen de score voor PSV, dat aantrad in dezelfde opstelling als zondag tegen ADO Den Haag (3-1). De Tsjechische middenvelder Michal Sadilek verdubbelde uit een vrije trap nog voor rust de voorsprong.

Foto: EPA-EFE

De derde treffer kwam in de 65e minuut op naam van Steven Bergwijn. In de slotfase raakte Hirving Lozano geblesseerd aan zijn rechterknie. De Mexicaanse aanvaller werd met een brancard van het veld gedragen. Dante Rigo bleef bij de Eindhovenaren de hele wedstrijd op de bank.

PSV is nu ruim twee weken vrij. Zondag 12 mei wacht de uitwedstrijd tegen AZ. Drie dagen later volgt het laatste duel, in Eindhoven tegen Heracles Almelo. Ajax speelt eerst thuis tegen FC Utrecht en dan uit tegen De Graafschap.