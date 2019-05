Robin Van Persie zwaait Feyenoord uit met een nederlaag, spits bedankt voor rol binnen de club: “Ik kijk uit naar de vrijheid”

Robin van Persie heeft afscheid genomen van zijn Feyenoord. Dat deed de 35-jarige aanvaller wel in mineur, want de Rotterdammers gingen in de eigen Kuip met 0-2 onderuit tegen buur ADO Den Haag. Desondanks kreeg hij een verdiende applauswissel toen hij in de blessuretijd naar de kant werd gehaald. Feyenoord hoopte zijn legende een functie binnen de club te kunnen geven, maar Van Persie bedankt daarvoor.

Van de jeugd van Excelsior naar die van grote broer Feyenoord, via de eerste ploeg van de Rotterdammers naar de Premier League, waar hij hoge ogen gooide bij Arsenal en Manchester United. Na een avontuur bij het Turkse Fenerbahçe keerde hij in de zomer van 2017 terug naar zijn Kuip. De carrière van Van Persie - Nederlands topschutter aller tijden met 50 goals in 102 optredens voor Oranje - is er eentje om van te dromen. Het afscheid iets minder, met een droge 0-2 nederlaag in eigen huis. Maar Van Persie is er de man niet naar om daarover te klagen. “Ik ben hartstikke dankbaar voor wat ik heb gekregen van het voetbal en heb veertien jaar in het buitenland geleefd. Dat is prachtig”, vertelde hij na de match aan Fox Sports. In zijn slotseizoen deed geboren Rotterdammer nog 18x de netten trillen in 30 matchen.

Foto: Photo News

Feyenoord had Van Persie graag in een anderen rol bij de club gehouden, maar daar heeft de aanvaller nog geen oren naar. “Ik ga een jaar afstand nemen, en ik kijk er ook wel een beetje naar uit om die vrijheid te hebben, die heb ik nooit gehad”, verklaarde hij. “Zeventien jaar lang ben ik gewend geweest dat er altijd weer een volgende wedstrijd komt. En dat is nu niet. Dat besef was er de afgelopen week ook al. Ik voelde me toch wel raar in mijn buik en kreeg er zelfs een beetje puistjes van. Daar heb ik normaal nooit last van, maar deze week in één keer wel. Dat kan daar toch mee te maken hebben”,lachte de 35-jarige Van Persie.

Van Persie zal dus niet ingeschakeld worden als - bijvoorbeeld - adviseur. Her en der werd al geopperd dat hij mee op zoek zou kunnen gaan naar een nieuwe technische directeur. “Die vraag heb ik niet gehad, maar normaal is het ook zo dat iemand die in aanmerking komt voor die functie wel heel veel ervaring heeft, ook op het zakelijke gebied. Er komt veel heel kijken bij zo’n job, die ervaring heb ik niet”, was hij duidelijk. En dus neemt hij écht afscheid van de Kuip. Voor een jaar althans.

'Ik wil geen oud-prof worden met een bierbuik'#RVPLegend pic.twitter.com/ChWVzF2QFR — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 12 mei 2019

Oh, opa Van Persie



@Persie_Official : 'De fans van @ADODenHaag hebben mijn humor. Dat kon ik wel waarderen'#RVPLegend pic.twitter.com/ooUCivauZo — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 12 mei 2019

Foto: Photo News