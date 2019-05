Ajax zet scheve situatie recht en staat met 115 doelpunten op zucht van titel, PSV laat zich ringeloren door AZ

De beker hebben ze al, de titel komt daar zonder grote ongelukken bij. Ajax won op de voorlaatste speeldag in de Eredivisie met 4-1 van Utrecht terwijl PSV met 1-0 verloor van AZ.

Het was even schrikken in Amsterdam toen Othman Boussaid al na één minuut de 0-1 op voorsprong zette. Bij PSV wreven ze zichzelf al in de handen, maar Ajax zette de scheve situatie snel recht. Nog voor rust kwam het jonge team dat schitterde in de Champions League op voorsprong. Goeie ouwe Klaas-Jan Huntelaar scoorde de gelijkmaker op aangeven van Donny van de Beek. Die laatste scoorde in de extra tijd van de eerste helft zelf de 2-1.

?? | De naam van Hakim Ziyech wordt gescandeerd in de Johan Cruijff Arena. #ajautr https://t.co/fkMGMrEPfW pic.twitter.com/vmzl0FLqu9 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 12 mei 2019

Na de pauze breidde Ajax de voorsprong nog verder uit tot 4-1. Dusan Tadic zorgde voor beide doelpunten, waarvan eentje vanaf de stip. De Ajacieden hebben nu 115 keer gescoord in de competitie. Daarmee doen ze qua doelpuntensaldo, de verschilmaker bij gelijke punten, veertien doelpunten beter dan PSV. Dat ging met 1-0 onderuit in Alkmaar na een goal van Guus Til.

Guus Til trapt het laatste sprankeltje titelhoop voor @PSV aan diggelen! ???? pic.twitter.com/oThrO16Trb — Play Sports (@playsports) 12 mei 2019

Op de slotspeeldag moet Ajax naar De Graafschap, waar ze drie jaar geleden een titel lieten liggen. PSV speelt thuis tegen Heracles. De Eindhovenaren moeten dus veertien goals beter doen dan Ajax, dat officieus daarmee al zeker is van de eerste titel sinds 2014.