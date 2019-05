Dessers en Boussaid plaatsen zich voor finale van Nederlandse play-offs en houden met FC Utrecht uitzicht op Europa

Cyriel Dessers en Othman Boussaid hebben zich met hun Nederlandse club FC Utrecht geplaatst voor de finale van de play-offs om een Europa Leagueticket.

Voor eigen publiek won Utrecht dinsdag met 3-0 van Heracles. Simon Gustafson scoorde na 57 minuten vanop de stip na een fout van Dario Van den Buijs op Dessers. In de slotfase diepte Jean Christophe Bahebeck (80., 90.) de voorsprong verder uit. Dessers speelde 90 minuten, spitsbroeder Boussaid werd aan de rust gewisseld. Bij Heracles maakte Van den Buijs de hele match vol.

Vorig weekend had Utrecht, gecoacht door Dick Advocaat, ook al de heenmatch met 0-2 gewonnen, na onder meer een goal van Dessers.

Op 24 en 28 mei speelt Utrecht tegen Groningen of Vitesse. Inzet is een plaats in de tweede voorronde van de Europa League.